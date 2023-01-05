05 Ocak 2023, Perşembe
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6'lı masa 10. kez toplandı! Altılı masa aday belirleme takvimini açıklayacak mı?
6’lı masa 10. kez Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde toplandı. Gündem ortak hükümet programına son şeklinin verilmesi. Peki 6’lı masa aday belirleme takvimini açıklayacak mı? Başörtüsü düzenlemesinde Cumhur İttifakı'na destek verilecek mi? Aday ismi konuşulur mu? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.