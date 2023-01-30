6'lı koalisyonun yol haritası! 9 başlığın olduğu metinde politikalar ve projeler hedef alınıyor

6’lı masanın yol haritası belli oldu. "Ortak politikalar mutabakat metni"nin ayrıntıları açıklandı. Belli olmayan açıklanmayan mutabakata varılmayan adaylık ise hala belli değil. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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