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6'lı koalisyonun yol haritası! 9 başlığın olduğu metinde politikalar ve projeler hedef alınıyor

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 15:34
6’lı masanın yol haritası belli oldu. "Ortak politikalar mutabakat metni"nin ayrıntıları açıklandı. Belli olmayan açıklanmayan mutabakata varılmayan adaylık ise hala belli değil. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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