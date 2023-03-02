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6'lı koalisyonun adayı kim? TELE 1 canlı yayınında itiraf geldi! İşte o isim

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2023 16:18
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme toplantısından önce gazeteci Özlem Gürses TELE 1 canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı. Gürses kendi adaylığını masadaki partilere kabul ettirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek gizliden gerekse de açıkça yaptığı siyasi temasları anlattı. Akşener'in "ortak aday vurgusuna" rağmen kendisini kabul ettirmek isteyen CHP lideri, masadaki tüm partilerin onayını almış durumda. Gazeteci Gürses ayrıca, toplantı öncesi liderlerin basına verdiği poz sırasında yüzü gülmeyen tek kişinin Meral Akşener olduğunun altını çizdi. Programına MAK Siyasi Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ı davet eden Gürses masanın adayını sordu ve çok net bir cevap aldı.
6’lı koalisyonun adayı kim?
6'lı koalisyonun adayı kim?
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6’lı Koalisyonda aday toplantısı
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