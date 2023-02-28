6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu mu? Akşener-Kılıçdaroğlu ne konuştu?

6’lı koalisyon, "aday" gündemli toplantısını 2 Mart'ta yapacak. Bu toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. Gündemde Meral Akşener'in CHP'ye yönelik ağır sözleri vardı. Peki, o görüşmede nasıl bir sonuç çıktı? CHP ve İYİ Parti parti arasında neler oluyor, bir kriz mi söz konusu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kimler karşı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

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