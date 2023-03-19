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6'lı koalisyonda yeni kavga! Çarpıcı sözler: Güçlendirilmiş pazarlık sistemi!

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 13:50
Mansur Yavaş altılı koalisyonda yeni kavganın fitilini ateşledi. Koalisyon seçimden sonra karışacak mı? Gazeteci-Yazar Mustafa Ertekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ertekin, “Asimetrik bir siyaset modeli izliyor 6’lı masa. Her telden her dilden konuşuyor. Sabah erken kalkanın kural koyduğu bir güçlendirilmiş pazarlık sistemine dönüşmüş bir masa görüntüsü izliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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