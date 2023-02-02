02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6'lı koalisyonda sular durulmuyor! Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 'kapris' göndermesine CHP'den jet yanıt

6'lı koalisyonda sular durulmuyor! Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 'kapris' göndermesine CHP'den jet yanıt

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 09:48
6'lı koalisyondaki adaylık tartışmaları bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarıyla ayyuka çıktı. Akşener, CHP liderinin cumhurbaşkanı adaylığını ilan edeceği söylentileri üzerine, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" açıklamasında bulundu. Söz konusu çıkışa CHP kanadından yanıt gecikmedi.
Zam talebi Çalışma Bakanlığında
Zam talebi Çalışma Bakanlığında
Siyasette adaylık tartışması! Flaş açıklamalar
Siyasette adaylık tartışması! Flaş açıklamalar
Afyonkarahisar - Şuhut yolu açılıyor
Afyonkarahisar - Şuhut yolu açılıyor
AYM Başkanı belli oldu
AYM Başkanı belli oldu
Türkiye’ye karşı psikolojik harp
"Türkiye'ye karşı psikolojik harp"
Cumhurbaşkanı adaylığında ’Özcan’ iddiası
Cumhurbaşkanı adaylığında 'Özcan' iddiası
Hayvanlara saldıran şüpheli serbest bırakıldı!
Hayvanlara saldıran şüpheli serbest bırakıldı!
Akşener’in göndermesine CHP’den jet yanıt
Akşener'in göndermesine CHP'den jet yanıt
Rus basınından dikkat çeken analiz
Rus basınından dikkat çeken analiz
6’lı koalisyonda aday çıkmazı
6'lı koalisyonda "aday" çıkmazı
Terör örgütü son 3 günde 55 genci alıkoydu!
Terör örgütü son 3 günde 55 genci alıkoydu!
CHP’den aferin desteği!
CHP’den aferin desteği!
Daha Fazla Video Göster