6'lı koalisyonda sular durulmuyor! Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 'kapris' göndermesine CHP'den jet yanıt

6'lı koalisyondaki adaylık tartışmaları bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarıyla ayyuka çıktı. Akşener, CHP liderinin cumhurbaşkanı adaylığını ilan edeceği söylentileri üzerine, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" açıklamasında bulundu. Söz konusu çıkışa CHP kanadından yanıt gecikmedi.