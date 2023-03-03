6'lı koalisyonda Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu çatlağı! Kılıçdaroğlu: Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı koalisyonun 12'nci toplantısı sona erdi. Toplantı ardından yayımlanan bildiride ortak aday konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Ancak resmi kararın 6 Mart’ta açıklanacağı vurgulandı. Hal böyleyken ittifakın 4 ortağı sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak işaret eden paylaşımlarda bulundu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir paylaşım yapmaması adaylık konusunda iki liderin yaşadığı krizi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Tüm bu yaşananlar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı ardından saatler sonra suskunluğunu bozarak bir paylaşım yaptı. Kurmayları ile toplantı halinde olan Akşener'e göndermede bulunan Kılıçdaroğlu "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." mesajını verdi. İYİ Parti 22.30 itibarıyla tüm vekillerin yer alacağı olağanüstü toplantı kararı almıştı. Karara göre; 81 ilin il başkanları da Ankara'ya çağırmıştı.