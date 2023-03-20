20 Mart 2023, Pazartesi
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6'lı koalisyonda Mansur Yavaş gerilimi: ‘Genel başkanlar vekil olsun’ önerisi kriz çıkardı
6'lı koalisyondaki, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti oy oranlarının az olmasına rağmen cumhurbaşkanı yardımcılığı alma hayali kurarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Yavaş'ın "Genel Başkanlar vekil olsun" önerisi 6lı koalisyonu karıştırdı. Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcılığından çekilecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.