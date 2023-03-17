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6'lı koalisyonda koltuk savaşları! Mansur Yavaş'tan 'genel başkanlar yardımcı olmasın' çıkışı: "Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim"

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Giriş: 17.03.2023 22:40
Meral Akşener'in 3 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak dağıttığı masa, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla yeniden bir araya gelmişti. Yavaş katıldığı canlı yayında, 7 yardımcılı formülden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek 'genel başkanlar yardımcı olmasın' çıkışında bulundu. Yavaş açıklamasında, "Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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