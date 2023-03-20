20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6'lı koalisyonda bakanlık pazarlıkları hangi aşamada? Kim hangi bakanlığı istiyor?

6'lı koalisyonda bakanlık pazarlıkları hangi aşamada? Kim hangi bakanlığı istiyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2023 15:47
Altılı koalisyonda bakanlık pazarlıkları başladı. Kulislerde son konuşulanları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati A Haber’de
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati A Haber'de
Kim hangi bakanlığı istiyor?
Kim hangi bakanlığı istiyor?
MHP’de milletvekilliği aday adaylığı süreci
MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci
Pazarlık masanın ortasındaki 3 talep
Pazarlık masanın ortasındaki 3 talep
CHP’li Özel’in içişleri bakanlığı hayali
CHP’li Özel’in içişleri bakanlığı hayali
AB Türkiye için toplanıyor
AB Türkiye için toplanıyor
Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yaptı!
Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yaptı!
Külliye’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Külliye’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Mısır’a büyükelçi atanacak mı?
Mısır'a büyükelçi atanacak mı?
6’lı koalisyonda yeni kriz
6'lı koalisyonda yeni kriz
Kapalı kapılar ardında pazarlık!
Kapalı kapılar ardında pazarlık!
AFAD ve TSK’ya iftiraya ses kayıtlı yanıt
AFAD ve TSK'ya iftiraya ses kayıtlı yanıt
Daha Fazla Video Göster