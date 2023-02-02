02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6’lı koalisyonda anket oyunu! Ankette şişirilmiş oran ile manipülasyon

6’lı koalisyonda anket oyunu! Ankette şişirilmiş oran ile manipülasyon

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 08:37
Muhalefet şişirilmiş rakamlarla anket yarışına girdi. Sağduyulu gazeteci ve kamuoyu araştırmacıları sosyal medyayı da kullanarak manipülasyon yapan 6’lı koalisyonun Başkan Erdoğan'ın yükselişi karşısında paniklediği görüşünde.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’den aferin desteği!
CHP’den aferin desteği!
6’lı koalisyonda anket oyunu!
6’lı koalisyonda anket oyunu!
Bahçeli’yi ziyaret edecek
Bahçeli’yi ziyaret edecek
Yunanistan’dan Türk balıkçılara alçak saldırı
Yunanistan'dan Türk balıkçılara alçak saldırı
Astıkları Menderes’in sloganını çalıyorlar
"Astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar"
EYT’de ilk maaşlar için tarih
EYT'de ilk maaşlar için tarih
7’li masada IMF ile görüşenler var
"7'li masada IMF ile görüşenler var"
Rusların gözünden Başkan Erdoğan
Rusların gözünden Başkan Erdoğan
Akdeniz ve Karadeniz’de balıkçılık tehlikede!
Akdeniz ve Karadeniz’de balıkçılık tehlikede!
Destici’nin babasına veda
Destici'nin babasına veda
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na mesaj!
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na mesaj!
Uludağ’a tatilci akını
Uludağ'a tatilci akını
Daha Fazla Video Göster