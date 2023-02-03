6'lı koalisyonda aday skandalı! Mahmut Övür son gelişmeleri kaleme aldı | Açıklanmayacak

Seçim öncesi aday çıkartmak için 11 toplantı yapan 6'lı koalisyon, metin hazırlamanın dışına çıkamadı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, köşesinde Ankara'daki kulis bilgilerini kaleme aldı. Övür, 6'lı koalisyonun adayını bir süre daha açıklamayacağını belirtti.