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6'lı koalisyonda aday listesi pazarlığı! Kılıçdaroğlu, koalisyon ortaklarına CHP'den kaç vekil verecek?

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 11:45
Güncelleme:13.03.2023 11:45
6’lı  koalisyonda aday listesi pazarlıkları başladı. Koalisyon partileri kaçar milletvekili istiyor? CHP kaç milletvekili veriyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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