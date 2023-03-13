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6'lı koalisyonda aday listesi pazarlığı! CHP MYK saat 14'te toplanıyor

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 13:50
6'lı koalisyonda aday listesi pazarlıkları başladı. Koalisyon partileri kaçar milletvekili istiyor? CHP kaç milletvekili veriyor? Son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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