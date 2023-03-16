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6’lı koalisyon yine karışacak! İstanbul Sözleşmesi tartışması yeniden gündemde

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 08:46
6'lı koalisyon, Türkiye'ye vadettiği yönetim modeliyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Koalisyon ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Babacan "İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş" konusunun 6 parti de aynı fikirde olmadığı için ortak politikalar metnine alınmadığını söyledi. Babacan'ın bu açıklaması olası koalisyon iktidarında "Daha önemli konularda nasıl mutabık kalınacak?" sorunu akıllara getirdi.
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