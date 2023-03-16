6’lı koalisyon yine karışacak! İstanbul Sözleşmesi tartışması yeniden gündemde

6'lı koalisyon, Türkiye'ye vadettiği yönetim modeliyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Koalisyon ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Babacan "İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş" konusunun 6 parti de aynı fikirde olmadığı için ortak politikalar metnine alınmadığını söyledi. Babacan'ın bu açıklaması olası koalisyon iktidarında "Daha önemli konularda nasıl mutabık kalınacak?" sorunu akıllara getirdi.

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