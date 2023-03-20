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6'lı koalisyon HDP ile uzlaştı mı? Kandil ve HDP'nin talebi ne?

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 16:48
Meral Akşener’in ‘kumar masası’ diyerek önce yıktığı sonra otel odasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üzerinden pazarlık yaparak geri döndüğü 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis çatısı altında PKK’nın siyasi uzantısı olan ve hakkında kapatma davası süren HDP ile bir araya geldi. Kapalı kapılar arkasından 1 saat sonra çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar açıklamalarda bulundu. HDP’nin önce ‘gelme’ dediği sonra Meclis’te görüştüğü Kemal Kılıçdaroğlu HDP’nin kayyum gibi taleplerine yeşil ışık yaktı. Perde arkasında görüşülenleri gizlemek içinse Türkiye’de olmayan “Kürt meselesini” gündeme getirdi. Peki 6’ı koalisyon ‘terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük’ diyen HDP ile uzlaştı mı? Kandil ile HDP'nin CHP ve 6’lı koalisyondan talebi ne? PKK elebaşı Öcalan'ın özgürlük çağrısına koalisyon neden sessiz? Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesinde hangi konular ele alındı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talha Köse değerlendirdi.
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