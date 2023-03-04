04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6'lı koalisyon çatlağı dış basında

6'lı koalisyon çatlağı dış basında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2023 17:23
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları dünya basınında manşetlere taşındı. İngiltere'den ABD’ye kadar birçok yayın kuruluşu, "Muhalefette Çatlak" başlığını attı.
6’lı koalisyon çatlağı dış basında
6'lı koalisyon çatlağı dış basında
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
’’Oturdular konuştular dağıldılar’’
''Oturdular konuştular dağıldılar''
Görüşmesinin perde arkası
Görüşmesinin perde arkası
6’lı koalisyondaki kaosun perde arkası
6’lı koalisyondaki kaosun perde arkası
’’Biz masadayız’’
''Biz masadayız''
Asrın felaketinde 27. gün
Asrın felaketinde 27. gün
Devlet her afet sonrası seferber oldu
Devlet her afet sonrası seferber oldu
CHP’de hareketli saatler
CHP'de hareketli saatler
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Ekrem İmamoğlu’na Meral Akşener sorusu
Ekrem İmamoğlu'na Meral Akşener sorusu
Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık!
Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık!
Daha Fazla Video Göster