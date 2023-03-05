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6’lı koalisyon çatlağı Avrupa basınında: Türkiye muhalefeti bölündü

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 15:53
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları dünya basınında manşetlere taşındı. İngiltere'den ABD'ye kadar birçok yayın kuruluşu, "Muhalefette çatlak" başlığını attı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardı.
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