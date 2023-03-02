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6’lı koalisyon bugün 12. kez toplanıyor! 6’lı koalisyon bugün adayını belirleyecek

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 08:55
Millet İttifakı olarak seçime girmeye hazırlanan 6’lı koalisyon bugün 12'nci kez bir araya geliyor. Peki toplantıda aday belirlenecek mi? Son kulis bilgileri neler? Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi Ankara'dan aktardı.
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