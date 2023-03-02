6’lı koalisyon bugün 12. kez toplanıyor! 6’lı koalisyon bugün adayını belirleyecek

Millet İttifakı olarak seçime girmeye hazırlanan 6’lı koalisyon bugün 12'nci kez bir araya geliyor. Peki toplantıda aday belirlenecek mi? Son kulis bilgileri neler? Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi Ankara'dan aktardı.

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