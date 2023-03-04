04 Mart 2023, Cumartesi
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6’lı koalisyon 5’li mi devam edecek? Millet İttifakı ne yapacak? Danışıklı dövüş mü? Çarpıcı değerlendirmeler
6'lı koalisyon resmen dağıldı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp masadan kalktı. Millet İttifakı ne yapacak? BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.