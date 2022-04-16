16 Nisan 2022, Cumartesi
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"6'lı benzemezlerin" ittifakında beklenen sonuç! Masa 2-3 toplantıda dağılma noktasına geldi
Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayına ilişkin uzlaşı sağlayamayan 6’lı blokta her kafadan bir ses çıkıyor. 6 partinin birbirinden farklı aday kriteri ortaya koyması, bir aday üzerinde uzlaşılamayacağını gösteriyor