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"6'lı benzemezlerin" ittifakında beklenen sonuç! Masa 2-3 toplantıda dağılma noktasına geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2022 14:43
Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayına ilişkin uzlaşı sağlayamayan 6’lı blokta her kafadan bir ses çıkıyor. 6 partinin birbirinden farklı aday kriteri ortaya koyması, bir aday üzerinde uzlaşılamayacağını gösteriyor
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