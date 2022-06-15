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67 milyon liralık vurgunun perde arkası! Dolandırdıkları para ile lüks arabalar ve evler aldılar

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 10:41
Son günlerde sıkça gündeme gelen birçok ünlü ismin de tuzağa düştüğü telefon dolandırıcılığı ile ilgili dev bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 67 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Çete üyeleri dolandırdıkları para ile lüks arabalar, evler aldılar ve bu taşınmazları başkalarının üzerine devretti. Peki operasyonun perde arkasında neler var? Telefon dolandırıcıları nasıl çalışıyor? Kurbanlarını nasıl ikna ediyorlar? Telefon dolandırıcıları kişiyi nasıl etki altına alıyor? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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