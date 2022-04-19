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654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Operasyonu başladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2022 09:18
Güncelleme:19.04.2022 09:18
İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 654* personel ve 42 operasyonel tim görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.
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