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65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! Ares isimli köpek hayata tuttundu

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Giriş: 02.11.2020 09:14
Güncelleme:02.11.2020 09:25
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek, ekipler tarafından canlı olarak çıkartıldı. Köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından Ares'e veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından 65 saat sonra sevindirici bir haber daha geldi. Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar yaşadı.

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