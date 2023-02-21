21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6,4'lük deprem sonrası Antakya! İşte Antakya Sanayi Sitesi'nde son durum

6,4'lük deprem sonrası Antakya! İşte Antakya Sanayi Sitesi'nde son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2023 13:51
Depremin ardından Antakya Sanayi Sitesi kullanılamaz hale geldi.  Hasarlı bina ve iş yerleri yıkıldı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Hatay'dan son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6,4’lük deprem sonrası Antakya
6,4'lük deprem sonrası Antakya
Bakan Karaismailoğlu’ndan açıklamalar
Bakan Karaismailoğlu'ndan açıklamalar
Trenle konteyner sevkiyatı
Trenle konteyner sevkiyatı
Köylüler A Haber’de seslendi! Bir istekleri var
Köylüler A Haber'de seslendi! Bir istekleri var
Afet bölgesinde deprem fırtınası
Afet bölgesinde deprem fırtınası
Görüntüler Malatya’dan! İşte büyük yıkım
Görüntüler Malatya'dan! İşte büyük yıkım
Caminin kubbesi olduğu gibi çöktü!
Caminin kubbesi olduğu gibi çöktü!
Öğretmenler kurtarma ekibi kurdu
Öğretmenler kurtarma ekibi kurdu
Valilik binası da yıkıldı
Valilik binası da yıkıldı
Fay hattının geçtiği mahallede büyük yıkım
Fay hattının geçtiği mahallede büyük yıkım
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
12 günde bitti! Çocuklara özel yapıldı
12 günde bitti! Çocuklara özel yapıldı
Daha Fazla Video Göster