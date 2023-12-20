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63 ilde eş zamanlı Kafes-22 operasyonu: 302 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 08:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "63 İlimizde Mali Suç Örgütleri Üyelerine Karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-22” operasyonlarında 302 şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.
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