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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

A Haber
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Giriş: 20.08.2021 11:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! 624 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ!
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