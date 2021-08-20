21 Ağustos 2021, Cumartesi
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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.