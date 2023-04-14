600 Evler Sitesi'nin bilirkişi raporu: Kolonların zayıf, demirler eksik

Hatay'da bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda kolonların zayıf demirin eksik olduğu tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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