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6 yıldır İzmir’de taksicilik yapıyor! Kalıpları aştı hayallerine kavuştu

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 14:45
İzmir'de yaşayan şoför Sevim Çevril Kaykaç kentin en işlek taksi duraklarının birinde 6 yıldır direksiyon başında görevini yapıyor. 300 erkek meslektaşı ise Sevim aykaç'ın en büyük destekçisi...
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