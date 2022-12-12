6 yıldır İzmir’de taksicilik yapıyor! Kalıpları aştı hayallerine kavuştu

İzmir'de yaşayan şoför Sevim Çevril Kaykaç kentin en işlek taksi duraklarının birinde 6 yıldır direksiyon başında görevini yapıyor. 300 erkek meslektaşı ise Sevim aykaç'ın en büyük destekçisi...

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