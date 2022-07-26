26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu

6 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2022 12:45
Boğaziçi köprüsünün adı 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sırasında köprüde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konukları isim değişikliğinin yıl dönümünde o noktadan detayları aktardı.
6 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu
6 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu
DHKP/C’ye üst düzey darbe!
DHKP/C'ye üst düzey darbe!
Kiralık vekil kendi kuyusunu kendi kazdı
"Kiralık vekil kendi kuyusunu kendi kazdı"
Aydeniz’in dokunulmazlığı kaldırılıyor
Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor
Demirtaş’ı yalanını PKK itirafçısı nasıl çürüttü?
Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı nasıl çürüttü?
Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi?
Tanju Özcan CHP'den ihraç edilecek mi?
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bolu’da zehirlenenlerin sayısı 141’e yükseldi
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi
Türkiye ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Türkiye ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?
Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?
İtirafçı HDP’li Demirtaş’ın yalanını çökertti!
İtirafçı HDP'li Demirtaş'ın yalanını çökertti!
Alevler geceyi aydınlattı!
Alevler geceyi aydınlattı!
Daha Fazla Video Göster