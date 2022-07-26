6 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu

Boğaziçi köprüsünün adı 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sırasında köprüde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konukları isim değişikliğinin yıl dönümünde o noktadan detayları aktardı.