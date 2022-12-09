09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası davasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı verilen savcıya inceleme

6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası davasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı verilen savcıya inceleme

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2022 13:48
Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmaya takipsizlik veren savcı hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.
TMSF’nin FETÖ’ye karşı zaferi!
TMSF'nin FETÖ'ye karşı zaferi!
Takipsizlik kararı verilen savcıya inceleme
Takipsizlik kararı verilen savcıya inceleme
Cumhurbaşkanı Radev Türkiye’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Radev Türkiye'ye geliyor
Mesajı verdi! Gözler pazara çevrildi
Mesajı verdi! Gözler pazara çevrildi
Çırağan’da yangın! A Haber olay yerinde
Çırağan'da yangın! A Haber olay yerinde
25 bin sahte ilaç ele geçirildi!
25 bin sahte ilaç ele geçirildi!
Çocuk istismarı iddiasının arkasında ne var?
Çocuk istismarı iddiasının arkasında ne var?
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Rus heyetten tahıl merkezine ziyaret
Rus heyetten tahıl merkezine ziyaret
6’lı masaya ortak yönetim eleştirisi
6’lı masaya "ortak yönetim" eleştirisi
Tokalaştığı kişi kim?
Tokalaştığı kişi kim?
Kılıçdaroğlu bu sözlerle savundu
Kılıçdaroğlu bu sözlerle savundu
Daha Fazla Video Göster