6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha başarılı bir operasyona imza attı. Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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