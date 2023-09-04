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6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 04.09.2023 12:19
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha başarılı bir operasyona imza attı. Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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6 terörist etkisiz hale getirildi
6 terörist etkisiz hale getirildi
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