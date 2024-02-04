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6 Şubat depremlerinin 1. yılı! Depremin yaraları sarılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 10:11
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi"nde Malatya da büyük hasar aldı. 103 bin konut sözünün verildiği Malatya genelinde ihale edilen 21 bin 738 konutun yapımına başlandı. İşte teslime hazır yeni konutlar...
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