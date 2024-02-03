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6 Şubat depremlerinin 1. yılı! Bakan Mehmet Özhaseki Hatay sokaklarında

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Giriş: 03.02.2024 15:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Hatay sokaklarını gezerek esnafı ziyaret etti.
Mehmet Özhaseki Hatay sokaklarında
Mehmet Özhaseki Hatay sokaklarında
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