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6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 12:07
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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