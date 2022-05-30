30 Mayıs 2022, Pazartesi
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6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.