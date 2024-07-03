03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 13:40
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/YPG terörüyle mücadelesi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Teröre darbenin adresi bu kez, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi oldu. Tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den Alman bakana tepki
AK Parti'den Alman bakana tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
6 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi!
6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi!
Başkan Erdoğan, Putin ile 15’te görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ile 15'te görüşecek
PKK’lı teröristler şimdi de...
PKK’lı teröristler şimdi de...
Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak?
Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak?
Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi?
Hedef Türk ekonomisi ve siyaset mi?
İsrail Lübnan’a ne zaman saldıracak?
İsrail Lübnan'a ne zaman saldıracak?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
Başkan Erdoğan, Putin ile 19’da görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ile 19'da görüşecek
Başkan Erdoğan Astana’ya hareket etti
Başkan Erdoğan Astana'ya hareket etti
İmamoğlu ve Yavaş’a fark attı!
İmamoğlu ve Yavaş'a fark attı!
Daha Fazla Video Göster