6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/YPG terörüyle mücadelesi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Teröre darbenin adresi bu kez, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi oldu. Tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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