6 milyon genç ilk kez oy kullanacak

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı. Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan aktardı.