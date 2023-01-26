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6 milyon genç ilk kez oy kullanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2023 15:58
Güncelleme:26.01.2023 15:59
AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı. Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan aktardı.
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
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