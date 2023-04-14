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6 katlı binanın kolonları çatladı! Bahçelievler'deki 46 yıllık bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 11:11
İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi. Bölgede güvenlik çemberine alındı. Bölgede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ayrıntıları aktardı.
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