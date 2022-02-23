23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6 benzemezin tek ortak yönü Başkan Erdoğan düşmanlığı! Millet İttifakı kaynıyor

6 benzemezin tek ortak yönü Başkan Erdoğan düşmanlığı! Millet İttifakı kaynıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2022 21:26
Güncelleme:23.02.2022 21:29
6 muhalefet partisinin genel başkanı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin mutabakatı açıklamak için 28 Şubat'ı işaret etti. Tarihte başka gün yokmuş gibi, 28 Şubat'ı seçen 6 liderin geçmişteki söylemleriyle bugünkü söylemleri zaten tartışma konusu. Peki, her şeyi gizli olan yuvarlak masadaki liderlerin amacı ne? Sloganlardan ve şarkılardan ibaret olan söylemlerde neden vaat yok? İktidara gelirlerse, yönetimi nasıl paylaşacaklar? İşte 6 benzemezlerle ilgili analiz haberimiz...
6 benzemezin tek ortak yönü Başkan Erdoğan düşmanlığı
6 benzemezin tek ortak yönü Başkan Erdoğan düşmanlığı
Bakan Soylu’dan Gülistan Doku yanıtı
Bakan Soylu'dan "Gülistan Doku" yanıtı
Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı
Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı
Mersin’de Meral Akşener’e CHP tepkisi!
Mersin'de Meral Akşener’e CHP tepkisi!
İşte gerilimin başlangıcı ve çatışmaların seyri
İşte gerilimin başlangıcı ve çatışmaların seyri
Özel Harekat Müdürüne veda
Özel Harekat Müdürüne veda
Türkiye inşa etti! Avrupa izledi
Türkiye inşa etti! Avrupa izledi
Jeopolitik derin şüphe!
Jeopolitik derin şüphe!
İBB’nin taksi teklifi reddedildi
İBB'nin taksi teklifi reddedildi
Adıgüzel’in HDP sorusu ile imtihanı
Adıgüzel’in HDP sorusu ile imtihanı
Gözler kritik görüşmeye çevrildi!
Gözler kritik görüşmeye çevrildi!
Daha Fazla Video Göster