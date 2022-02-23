23 Şubat 2022, Çarşamba
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6 benzemezin tek ortak yönü Başkan Erdoğan düşmanlığı! Millet İttifakı kaynıyor
6 muhalefet partisinin genel başkanı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin mutabakatı açıklamak için 28 Şubat'ı işaret etti. Tarihte başka gün yokmuş gibi, 28 Şubat'ı seçen 6 liderin geçmişteki söylemleriyle bugünkü söylemleri zaten tartışma konusu. Peki, her şeyi gizli olan yuvarlak masadaki liderlerin amacı ne? Sloganlardan ve şarkılardan ibaret olan söylemlerde neden vaat yok? İktidara gelirlerse, yönetimi nasıl paylaşacaklar? İşte 6 benzemezlerle ilgili analiz haberimiz...