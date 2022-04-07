6 Bakan Ukrayna’yı görüştü! Hulusi Akar: Diplomatik çözüm için acil ateşkese gidilmeli

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla video konferans toplantısı yaptı. Hulusi Akar görüşmede Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemini vurguladı. Bakan Akar, “Diplomatik çözüm için acil ateşkese gidilmeli.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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