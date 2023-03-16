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6 aylık yağış bir günde düştü! Meteorolojiden kritik uyarılar

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 10:26
Son dakika haberi... Sel felaketinde Şanlıurfa’da 13, Adıyaman’da 2 can kaybı var. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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