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6 ay sonra bir ilk! İşte İstanbul barajlarında son durum

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Giriş: 20.02.2021 10:55
Güncelleme:20.02.2021 10:59
Son dakika haberine göre İstanbul'da 20 Şubat 2021 baraj doluluk oranı yüzde 50,03 yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı. Böyle baraj dolulukları 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı.

Bu verilerle birlikte; İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99



11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

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