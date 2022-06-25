6 adet Bayraktar TB2 daha TSK’nın envanterine giriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, gücüne güç katmaya devam ediyor. Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinde kullanılacak 6 adet Bayraktar TB2 daha temmuz ayının ilk haftasında TSK’nın envanterine giriyor. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.