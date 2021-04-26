6-8 Ekim Kobani olayları davası başladı! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Katiller için hesap vakti

Son dakika haberine göre Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davayı görmeye bugün başlado. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen Sirkeci Garı'ndaki "Şehit Diplomatlar Sergisi"ni gezdi. Burada konuşan Fahrettin Altun, Türkiye'nin dünden bugüne ASALA'dan PKK'ya, DEAŞ'tan FETÖ'ye terörün bütün unsurlarına, veçhelerine maruz kaldığını ama asla diz çökmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK'nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir. Uluslararası boyutları olan, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin çıkarına hizmet eden bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Yani bugün katiller için hesap vaktidir. Bizim hamdolsun adalete olan inancımız tamdır.

Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle, küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu vesileyle Yasin Börü'yü ve bugüne kadar terör örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyoruz. Terör örgütlerine ve onların destekçilerine küçük siyasi hesaplar uğruna sessiz kalanlar, demokrasi ve insan hakları değerlerine de ihanet ettiklerini bilmeliler."