6-7 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti! İşte Kahramanmaraş'ın son görüntüsü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin arından 6 ay geride kalırken, ağır hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Şehrin son durumu dron ile görüntülenirken, yüksek katlı binaların yıkımı da patlayıcılarla yapılmaya başlandı.