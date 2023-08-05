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6-7 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti! İşte Kahramanmaraş'ın son görüntüsü

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Giriş: 05.08.2023 16:27
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin arından 6 ay geride kalırken, ağır hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Şehrin son durumu dron ile görüntülenirken, yüksek katlı binaların yıkımı da patlayıcılarla yapılmaya başlandı.
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