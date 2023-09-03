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6-7 Eylül olaylarının 68. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?

A Haber
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Giriş: 03.09.2023 18:04
Türkiye'de yaşanmış en acı olaylardan biridir 6-7 Eylül süreci.1955 yılında yaşanmış ve gayrımüslim vatandaşların hedef alındığı yağma ve saldırılar hatırlandığında hala üzüntüye sebep oluyor. Peki o günlerde neler yaşandı? Bu kanlı süreç nasıl başladı ve devam etti? 6-7 Eylül olaylarında dış güçlerin parmağı var mıydı? İşte o karanlık günleri Perspektif programında mercek altına aldık...
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