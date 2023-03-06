5'li koalisyonu ne bekliyor? HDP masaya oturacak mı?

Gözler 5'li koalisyon toplantısında. 5 genel başkan saat 14.00'te Saadet Partisi'nde bir araya geliyor. Akşener masadan kalktı, muhalefet cephesinde hareketlilik sürüyor. Ortak cumhurbaşkanı adayı ve yeni yol haritası mı açıklanacak? Koalisyon adayı bugün açıklar mı? 5'li koalisyonu ne bekliyor? Gelinen süreçte koalisyonda yeni krizlerin kapısı aralanır mı? Akşener'in masadan kalkmasıyla yeni krizlerin kapısı mı aralandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayını katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Akşam Yazarı Murat Özer değerlendirdi.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün öne çıkan sözleri:

"Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığı andan beri Ankara'da siyaset baş döndürücü bir hızla gelişiyor. O kadar çok açıklama yapılıyor ki insanların bu sözleri duymadığını düşünüyorum. Meral Akşener gurur yapmayacağını ve masaya geri döneceğini söylüyor. İnsanlar geri dönüşün olacağın düşünüyor olabilir ama muhalefette ciddi bir kriz var ve dönüş mümkün değil. Kişisel düşünceme göre Meral Akşener 6'lı masanın millet iradesine uyarsa bunu yapacağını söylüyor. Akşener'e göre milletin iradesi İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday olması. Peki bu mümkün mü? Değil çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerin görevlerine devam edeceğini söylüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu bu yoldan dönüş yapar mı? Bu saatten sonra güvenirliliği noktasında sorun olur O yüzden böyle bir geri adım söz konusu değil. Meral Akşener ayrılma konuşmasını o kadar ağır yaptı ki; küçük hesaplardan, menfaatlerden, pazarlıklardan bahsetti. O kadar sert konuştu ki bu saatten sonra 1-2 gemi değil bütün donanmayı yakmış vaziyette. Meral Akşener bu ayrılık konuşmasını yaparken kafasında çoktan 6'lı masayı bitirmişti. Bunu anlamak için analiz gurusu olmaya gerek yok.

Masanın bugün 5'li olarak toplanması değiştirilemez bir gerçek. Meral Akşener'in dönüşünün söz konusu olmadığını düşünüyorum. Meral Akşener kendisini Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına bağlıyor. Gurur yapmayacağını söylüyor ama 3. formül için bir için yol bırakmıyor. CHP tarafından gelen açıklamalar var. Bugün saatler 17'yi gösterdiğin 5'li masa tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanacak. CHP parti merkezinde de hazırlılar var. Bu kadar hazırlıktan sonra son anda bir değişiklik olması mümkün gözükmüyor. Meral Akşener istediği olmadığı zaman masadan kalktı. Aday konusunu son ana bırakmak büyük hataydı ve işte bunun bedeli ödeniyor."

Akşam Yazarı Murat Özer'in canlı yayındaki ifadeleri:

"Meral Akşener aslında başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ediyordu. 1,5 yıldır bizim gördüğümüz bu ve aday olmaması için elinden ne gelirse bunu yaptı. Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde konuştular. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebini bile bu işlere karıştırdılar. Asla olmaması gerektiğini söylediler.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu da başından itibaren Yavaş ve İmamoğlu'nun asla aday gösterilmeyeceğini söyledi. Her iki tarafta meselenin büyün boyutlarıyla farkındaydı. 'Kemal Kılıçdaroğlu bize dayatılınca masadan kalktı' lafı artık havada kalıyor.

Aslında Meral Akşener'in FOX TV ekranlarında CHP'nin kurmaylarına 'gerizekalı' derken aslında kimi kast ettiği çok konuşuldu. Artık kimi işaret ettiğini biliyoruz çünkü masadan kalkarken 'ölümle sıtma arasında bırakıyorlar' dedi. Burada sıtma mikrobunun kim olduğunu kendisi 13 aydır toplantı yaptıkları, beraber yemek yedikleri ve 2 bin 500 kişilik programlar hazırladığı kişiye dedi bunu. Daha önce de gerizekalı demişti. İşler bu noktaya gelmiş durumda.

Bu saatten sonra 5'li koalisyondan bahsetmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı'nın artık kaldığını düşünmüyorum. Artık 5 liderden bahsetmek mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu bunu adını koydu. Artık orası Kılıçdaroğlu sofrası. Oraya küçük sol marjinal gruplar oturacak ve hatta HDP'de o masaya oturacak."