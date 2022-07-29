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5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı’nda! Yolcuların hizmete sunuldu

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 11:38
İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak. Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle havalimanında hizmete sunuldu. Detaylar A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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