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"57 yangın kontrol altında" | Adana Ceyhan'daki yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2021 16:23
Adana'nın Kozan, Aladağ ve Ceyhan ilçelerinde devam eden yangınlara ekipler aralıksız bir şekilde müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ceyhan'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.
57 yangın kontrol altında
"57 yangın kontrol altında"
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