"57 yangın kontrol altında" | Adana Ceyhan'daki yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan, Aladağ ve Ceyhan ilçelerinde devam eden yangınlara ekipler aralıksız bir şekilde müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ceyhan'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.