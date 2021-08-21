21 Ağustos 2021, Cumartesi
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57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca; “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik olarak ülke genelinde 10.085 ekip, 57.107 personelin katılımıyla “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi” ve “Kumar/Oyun Makineleri” uygulamaları gerçekleşti.